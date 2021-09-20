В стране и мире

Роскомнадзор усилит контроль за россиянами в интернете

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Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустит в 2022 году систему «Окулус», направленную на поиск запрещенного контента в изображениях и видеофайлах. Искусственный интеллект (ИИ) станет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство усилит контроль за россиянами в интернете с помощью «Окулуса», который будет анализировать различные материалы, включая информацию из социальной сети Facebook. Отмечается, что до настоящего момента нарушения в изображениях и видео искали вручную. Предполагается, что ИИ поможет «ускорить процесс», подчеркивается в документации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Создание системы потребует от десятков до сотен миллионов рублей, а ее использование - миллиарды, считает совладелец компании «Ленит-Терком» Владимир Уфнаровский. Исполнительный директор Artezio Павел Адылин предполагает, что разработка «Окулуса» станет проблематичной. Если изображения и ролики будут предварительно проверять, то скорость доступа в интернет значительно замедлится.

Ранее Роскомнадзор заблокировал видео с Егором Летовым. В реестре запрещенных сайтов оказалась ссылка на интервью 1998 года, которое музыкант дал журналистке Любови Парфентьевой. В нем Летов прокомментировал свое отношение к наркотикам и психоделическим препаратам.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

очередной попил бабла с усложнением жизни людям

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ссылка на интервью 1998 года,
Это не то, в котором он сказал, что положительно относится к н..., так как ему некогда ждать перезагрузки мозга для новых идей, а писАть очень хочется прямо сейчас, ведь жизнь короткая?

Гость||

НАДО, НАДО - а то всякие пишут про наших ПОВЕЛИТЕЛЕЙ и ВЛАСТЬ имущих правду. Сколько заработали в поте лица, сколько и чаго купили для себя родных и др. А так будет все хорошо ПРЕКРАСНАЯ маркиза!

Гость||

Скайнет в действии.

Имя: Гость
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