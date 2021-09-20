В стране и мире

Расстрелявшего студентов в пермском вузе обезвредили

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Расстрелявшего студентов в пермском вузе обезвредили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированный источник.

Как уточнил ТАСС, его удалось задержать.

20 сентября стало известно о стрельбе в Пермском университете. Молодой человек начал стрелять по студентам и преподавателям, после чего забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.

Сообщается о погибших и раненых.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот они плоды хвалёной дерьмократии

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.09.2021 10:46|

Вот они плоды хвалёной дерьмократии

нет это плоды Навального и его друзей пендосов

Гость||

Похож на спецагента. Там такое сочинение обоснования поступка пермские журналисты накатали, якобы с его видео, а остальные новостные порталы уде размножили. Будто профессор филолог писал. Все акценты расставлены. Казанский «дурачок», вещавший нечто аддским голосом со случайно утёкшего» в сеть видео смотрелся более правдоподобно. И вовремя, конечно.

Гость||

Гость писал(a):

нет это плоды Навального и его друзей пендосов
Точна! Это Навальный устроил. Путин не при чем тута.

Гость||

Завтра нужно выступать, странное ощущение спокойствия, словно завтра меня ждёт обычный день, та же рутина, что и всегда. Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем кто встанет на моём пути. Звон стал ещё сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то ещё. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасёт запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри

Гость||

Лично мое мнение- того, кто опубликовал первым этот текст и распространяющих его в сми нужно привлечь к серьёзнейшей ответственности. Что бы это ни было- помешательство одиночки, спланированная операция- такие тексты не должны появляться в СМИ. Это ужас просто. Текст- хуже самого происшествия в тысячу раз.

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