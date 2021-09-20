Расстрелявшего студентов в пермском вузе обезвредили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированный источник.
Как уточнил ТАСС, его удалось задержать.
20 сентября стало известно о стрельбе в Пермском университете. Молодой человек начал стрелять по студентам и преподавателям, после чего забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.
Сообщается о погибших и раненых.
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Вот они плоды хвалёной дерьмократии