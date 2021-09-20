20.09.2021 | 10:30

Расстрелявшего студентов в пермском вузе обезвредили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированный источник.

Как уточнил ТАСС, его удалось задержать.

20 сентября стало известно о стрельбе в Пермском университете. Молодой человек начал стрелять по студентам и преподавателям, после чего забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.

Сообщается о погибших и раненых.