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Психотерапевт назвала общие черты у пермского и казанского стрелков

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У стрелка в школе № 175 в Казани и у подозреваемого в убийстве в Пермском государственном университете (ПГНИУ) есть общие черты характера, считает врач-психотерапевт Алла Аведисова. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва». Она отметила, что оба нападавших были молчаливые и скрытные.

«Все, кто характеризовал казанского стрелка и пермского, пишут, что они довольно необщительные, сами в себе, круг общения у них узкий», - заявила специалист. Аведисова добавила, что такие люди не раскрывают своих планов.

В качестве средства, способного предотвратить подобные происшествия, эксперт назвала наблюдение и регулярные беседы квалифицированных психологов с детьми и студентами.

11 мая 2021 года двое молодых людей пришли в школу № 175 в Казани и расстреляли взрослых и детей. Одного из них задержали, а второго убили в ходе штурма здания. По официальным данным, погибли семь школьников и учительница, пострадали еще 20 человек. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Предварительно, его совершил 18-летний молодой человек. Он оставил сообщение в соцсети перед нападением, в котором отметил, что не является экстремистом, а его действия не теракт. По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек.

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Источник — lenta.ru
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