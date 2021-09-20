В стране и мире

Появились новые подробности о состоянии пермского стрелка

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Расстрелявший студентов Пермского госуниверситета 18-летний Тимур Бекмансуров находится в отделении реанимации местной больницы, его прооперировали. Сейчас напавший на вуз молодой человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, состояние Бекмансурова оценивается как тяжелое. Во время задержания он получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Однако молодой человек постепенно отходит от наркоза и приходит в себя. Он уже слышит, что происходит вокруг и реагирует на врачей.

Бекмансуров сейчас находится в реанимации, однако не исключено, что уже вечером его переведут в обычную палату. Отмечается, что на всех этажах медицинского учреждения, где находится пермский стрелок, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По уточненным данным СКР, погибли шесть человек, а еще 28 пострадали. В Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В 14.50 писали, что умер. Он не один что ли был

Гость||

Эт же едросня

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