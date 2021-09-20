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Опубликован список погибших при стрельбе в Пермском университете

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Telegram-канал «112» опубликовал список погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Канал приводит лишь четыре имени, уточняя, что список дополняется.

По данным «112», утром 20 сентября Тимуром Бекмансуровым были убиты 20-летний Ярослав Арамиев, 20-летняя Александра Мохова, 25-летняя Анна Айельгина, 66-летняя Маргарита Энгаус и две неизвестные девушки.

Кроме того, канал опубликовал список пострадавших из 19 имен. Среди них 36-летний Андрей Сухарев, получивший огнестрельное ранение кисти и ягодиц; Сергей Юматов с множественными огнестрельными ранениями; 24-летний Абдулла Обаит и 18-летний Артем Дмитриев, получившие выстрелы в бедро; 19-летний Владимир Волгаев с огнестрельным ранением колена и другие пострадавшие.

По официальным данным Следственного комитета (СК), за медицинской помощью обратились 28 человек, передает RT.

О стрельбе в Пермском государственном университете (ПГУ) стало известно утром 20 сентября. Огонь открыл первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров. Изначально сообщалось, что он был ликвидирован при задержании, однако, по последним данным, он получил ранения бедра и спины и в настоящее время находится в реанимации на ИВЛ. В результате стрельбы в вузе погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

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Источник — lenta.ru
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