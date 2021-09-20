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Напавший на пермский вуз умер в больнице

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В больнице во время операции умер 18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Он получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании, уточняет Telegram-канал «112». Его доставили в больницу в тяжелом состоянии и там подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Убийца восьми человек!Соболезную родным погибших от рук этой мрази!

Гость||

"В больнице во время операции умер 18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет."

Получилось как нельзя лучше, не то что в Казани.

Гость||

Не сел здесь на пожизненное, ушёл туда. Там суд суровее, беспристрастнее, можно догадаться что его там ждёт.

Гость||

освальд стрелял в лоб кеннеди. но пули попали в затылок. ... маугли был закодирован своими патронами-натОскунами на убийство шерхана и организовал его. копытами травоядных - что спасали своих детей. мол, немецкийпротестантим с иезуитопантероскойгибкостью - под руководского наглийского удава каа - лучше местного царя. пусть дети едят кряковскую ковбасу и пьют баварское

Гость||

Кто-то ворует миллиарды,косвенно уничтожая десятки тысяч,и ничего,спокойно живут на рублёвках и свечки ставят,и не думают про какой-то там "высший суд"...Самое главное,что басманный суд в карманный....

Гость||

Здесь мы временно, 70–80 лет миг для Вселенной, пусть здесь поживут всласть, а там вечность . Не позавидуешь что там их ждёт ...это страшно.

Гость||

Гость писал(а):

> Не сел здесь на пожизненное, ушёл туда. Там суд суровее, беспристрастнее,

> можно догадаться что его там ждёт.

Ничего никого не ждёт после смерти, кроме разложения.

Имя: Гость
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