В России предложили найти замену «борщевому набору»

19.09.2021 | 14:20

Использование в России «индекса борща» для оценки покупательской способности граждан назвали устарелым. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на мнение экспертов.

Как объяснил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев, главный минус такой формулы заключается в сильном влиянии, которое на нее оказывают сезонные факторы. В качестве альтернативы, по мнению эксперта, можно было бы рассмотреть модель, используемую в западных странах - отдельно считать Core CPI, то есть «чистый» индекс потребительских цен, исключающий сезонные продукты.

Также Пушкарев предложил пересмотреть потребительскую корзину Росстата, отталкиваясь от чеков из сетевых магазинов. По словам шеф-аналитика, изучив данные чеков, которые сразу же отправляются в налоговые органы, можно точно узнать, какую долю в потребительской корзине россиян составляют те или иные продукты, по какой средней цене их приобрели и в каком регионе.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о снижении цены на овощи из «борщевого набора», в частности, на морковь и картофель. При этом цены на лук и капусту остаются высокими. Чиновник отметил, что это связано с поздним урожаем, и «активное снижение цены на нее пойдет только в сентябре».