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В стране и мире

Спад заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировали в следующем году

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Спад заболеваемости COVID-19 в России возможен в январе 2022 года. Такие сроки спрогнозировал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем 4-6 недель. Если она начнется в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», - сказал он.

По словам Исаева, сейчас наблюдается подъем заболеваемости, а в регионах третья волна переходит в четвертую. При этом в столице, по данным центра ДНКОМ, ситуация более спокойная.

Специалист добавил, что отягчающим фактором в вопросе подъема заболеваемости является новый штамм коронавируса «мю», который, по предположениям ученых, может уклоняться от антител. «Если это подтвердится, это может усилить четвертую волну. Но я считаю, что раньше второй половины октября она у нас официально не начнется», - заверил Исаев.

18 сентября сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявили 20 329 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал рекордным с 22 августа.

Ранее 17 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране на данный момент 41 миллион человек сделали прививку двумя компонентами препарата от коронавируса. «Первым компонентом привито от коронавируса почти 47,5 миллиона человек, двумя - 41 миллион», - назвал число вакцинированных россиян министр.

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Источник — lenta.ru
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