Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 сен 2021|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Россиянка устроилась работать тайным покупателем и оказалась должна миллион

Печать

Российская студентка стала жертвой мошенничества после попытки устроиться на работу, рассказало издание E1.RU. Злоумышленники фиктивно оформили на ее имя ИП.

Студентка из Екатеринбурга нашла на сайте «Авито» объявление о вакансии тайного покупателя. На собеседовании ей говорили, что нужно будет делать закупки в магазинах, фиксировать нарушения и передавать информацию. Она подписала договор и передала данные своих документов. Изданию девушка призналась, что «особо не вчитывалась, что именно было написано на той бумаге».

Через пять дней после якобы ее проверки службой безопасности жительнице Екатеринбурга выдали банковскую карту, на которую обещали перечислять зарплату. После этого «работодатель» перестал выходить на связь, а спустя пару недель после обращения к ней из налоговой инспекции девушка узнала об открытом на ее имя ИП. Позже ей стали звонить неизвестные из разных точек страны и требовать возврата денег за некие грузоперевозки. Якобы она заключала договоры с транспортными компаниями, а те выполняли заказы без предоплаты. Общая сумма, которую оказалась должна россиянка, составила около миллиона рублей.

После обращения к юристу выяснилось, что ИП на имя студентки открыли с помощью тех документов, которые она подписала при «трудоустройстве». Мошенники для этого смогли сделать электронно-цифровую подпись и при оформлении указали свой номер телефона. При помощи него они затем в банке поменяли все данные для входа в личный кабинет.

Юрист полагает, что никаких грузоперевозок не было, а мошенники заключили фиктивные договоры. Девушка написала заявление в полицию, по делу проводится проверка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Замуж таким надо.

Гость||

Таких не берут в космонавтки ..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мошенники для этого смогли сделать электронно-цифровую подпись и при оформлении указали свой номер телефона.
Вот в чьих интересах происходит цифровизация.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте