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В стране и мире

Россиянам рассказали о допустимом количестве заболеваний простудой в год

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Для взрослого человека считается нормой болеть ОРЗ и ОРВИ до трех раз ежегодно. О допустимом количестве заболеваний простудой в год рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью изданию «Ридус».

«В любом случае, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, что "что-то не так с иммунитетом", начинать какие-то действия. Все это только под контролем врача. Зачастую, бывает излишняя тревожность у людей», - объяснила специалист.

У детей норма другая, особенно, когда они начинают ходить в школу или детский сад. Терапевт отметила, что родителям не стоит переживать по поводу частых заболеваний своих детей.

«Детям от трех до пяти лет нормой считается не больше пяти раз в год болеть ОРЗ. Чем старше - тем реже. На все нужно время», - сказала врач, отметив, что со временем ребенок адаптируется к коллективу и начнет меньше болеть простудой.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, что, если противовирусные препараты не очень хорошо помогают справиться с ОРВИ, человек может ускорить выздоровление, принимая витамины, укрепляющие иммунитет. В первую очередь важно следить за уровнем витамина D.

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Источник — lenta.ru
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