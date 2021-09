Названы запрещенные для людей старше 30 лет продукты

19.09.2021 | 08:45

Американский обозреватель Дана Ли Смит рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет. Материал опубликован в статье для портала Eat This, Not That.

В первую очередь, автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, который содержит не меньше сахара, чем креманка мороженого. Смит также посоветовала отказаться от коктейлей и сладкой газировки.

«Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе», - подчеркнула специалист.

Публицист также включила в список противопоказанных такие продукты, как жареное мясо с корочкой, чипсы, белый хлеб и рогалики, консервированные фрукты и различные соусы. По словам автора, употребление алкоголя может стать причиной бессонницы. Он провоцирует потерю эластичности кожи и появление морщин.

Ранее американские диетологи назвали продукты и витамины, переизбыток или недостаток которых способны привести к обморокам и даже слабоумию. «Избыток сахара вызывает выделение большого количества инсулина. Инсулин, в свою очередь, блокирует поступление в мозг почти всех аминокислот, кроме триптофана, который превращается в серотонин и мелатонин - гормон сна. В итоге переедание сладкого может ввергнуть вас настоящую углеводную кому», - говорится в статье.