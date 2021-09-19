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В стране и мире

Названы запрещенные для людей старше 30 лет продукты

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Американский обозреватель Дана Ли Смит рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет. Материал опубликован в статье для портала Eat This, Not That.

В первую очередь, автор советует перестать есть ароматизированный йогурт, который содержит не меньше сахара, чем креманка мороженого. Смит также посоветовала отказаться от коктейлей и сладкой газировки.

«Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе», - подчеркнула специалист.

Публицист также включила в список противопоказанных такие продукты, как жареное мясо с корочкой, чипсы, белый хлеб и рогалики, консервированные фрукты и различные соусы. По словам автора, употребление алкоголя может стать причиной бессонницы. Он провоцирует потерю эластичности кожи и появление морщин.

Ранее американские диетологи назвали продукты и витамины, переизбыток или недостаток которых способны привести к обморокам и даже слабоумию. «Избыток сахара вызывает выделение большого количества инсулина. Инсулин, в свою очередь, блокирует поступление в мозг почти всех аминокислот, кроме триптофана, который превращается в серотонин и мелатонин - гормон сна. В итоге переедание сладкого может ввергнуть вас настоящую углеводную кому», - говорится в статье.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Зачем здесь печатать этот бред , рацион питания американцев и наш , как и состав самих блюд кардинально различается.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем здесь печатать этот бред , рацион питания американцев и наш , как и состав самих блюд кардинально различается.
а английская, королева! - каждый день жрёт мясо-рыбу-десерты и всякие лёгкие и не очень напитки. или нет - рыбу-напитки-мясо-напитки-сладости-напитки. или еще как то - можно почитать. и это - каждый день! КАК она ваще жива до сих пор? странно...

Гость||

Точите макарошки и гречу без соли, возможно доживете до пенсии.

Гость||

Кому сколько суждено, тот столько и протянет, ни дня больше. И рацион ваш ни на что не влияет, это судьба.

Имя: Гость
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