Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах

19.09.2021 | 11:12

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместителя председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова.

Он отметил, что за два дня выборов в ходе посещения наблюдателями избирательных участков члены группы международных наблюдателей не выявили каких-либо нарушений. Он также подчеркнул, что выборы в России проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны».

По словам Шакирова, нет проблем и с электронным голосованием. «Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили», - пояснил он.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что иностранных наблюдателей, прибывших в Россию для мониторинга выборов, будут пытаться дискредитировать. По информации комиссии, атака начнется в понедельник, 20 сентября, через западные СМИ и выступления разного рода политиков и экспертов.

19 сентября по всей России стартовал последний день выборов: первыми в 08:00 по местному времени (в 23:00 18 сентября по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах - прямые выборы глав регионов.