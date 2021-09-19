2021 год назван рекордным по площади лесных пожаров в России

19.09.2021 | 13:52

Площадь лесных пожаров в России в 2021 году побила рекорды с начала XXI века. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза, на территории России сгорели 18,2 миллиона гектаров леса. По словам руководителя лесной программы российского отделения Greenpeace Алексея Ярошенко, по состоянию на 19 сентября год оказался рекордным с начала XXI века по общей площади лесных пожаров.

«Площадь лесных пожаров, по данным ИСДМ-Рослесхоза, в этом году уже достигла 18,2 миллиона гектаров, а в прошлом, самом катастрофическом году, за весь год - 18,1 миллиона гектаров», - заявил Ярошенко.

Эксперт добавил, что ни в какую статистику и ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых лесов, которые гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. По его словам, такие потери насчитывают по меньшей мере несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока.

«По закону эти молодняки даже лесами не считаются, поэтому их потери никто не учитывает, но на самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий», - сказал Ярошенко.

В сентябре россиян предупредили об осенних пожарах. Ученые пришли к выводу, проанализировав сложившуюся гидрометеорологическую обстановку и прогноз погоды, что в первом осеннем месяце ситуация с пожарами не улучшится. Из-за этого «среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены» в ряде регионов.