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В стране и мире

В Общественной палате рассказали о фейках в первый день выборов

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За первый день голосования киберволонтеры Общественной палаты (ОП) России выявили около семи тысяч ложных сообщений о выборах в Госдуму. Об этом на брифинге рассказал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич, пишет ТАСС.

Сложившуюся ситуацию он назвал «форменным кошмаром» и указал на то, что с января по сентябрь киберволонтерам удалось зафиксировать меньшее количество фейков о выборах — пять тысяч.

По его словам, к утру субботы, 18 сентября, «накал удалось сбить». Малькевич подчеркнул, что оперативно опровергать фейки удавалось благодаря видеонаблюдению и работе журналистов.

Член ОП также отметил, что лидерами по числу информационных вбросов оказались Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск. При этом часть подобных сообщений он назвал «полной ахинеей».

В качестве примера он привел случаи, когда авторы публикаций в сети берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. Так, Малькевич рассказал, как, в частности, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за фальсификацию.

Ранее заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов назвал фейковыми почти 99 процентов обращений, который поступали в ситуационный центр партии в первые сутки голосования. «Абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности», — заявил он.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

На фото тролли быдлоинформ.

Гость||

В Челябинске наблюдатели обнаружили людей, спящих на территории закрытого избирательного участка. Внимание на них обратил член областной избирательной комиссии Александр Лебедев, который в центре общественного мониторинга просматривал видео с камер, установленных на участках.

«Это произошло на УИК 678 в Металлургическом районе, люди соорудили кровать и спят на участке, — рассказал Лебедев, — судя по кадрам, это парень с девушкой».

В настоящее время избирательная комиссия выясняет, кто эти люди и на каком основании они находятся на участке.

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