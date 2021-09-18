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В стране и мире

В Москве аннулировали результаты голосования восьми избирательных урн

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Московская избирательная городская комиссия (МГИК) аннулировала результаты восьми урн в первый день голосования на выборах в Государственную Думу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

По его словам, это решение было принято по предложению штаба и отдельных кандидатов из-за подозрений во вбросах и других нарушениях. Венедиктов отметил, что аннулированные урны использовались для надомного голосования, отмены результатов по стационарным ящикам пока не было.

17 сентября в России прошел первый день выборов в Госдуму нового, VIII созыва. По состоянию на 20:00 мск явка по стране составила 16,85 процента от зарегистрированного числа избирателей. В эту цифру не вошли россияне, которые отдали свои голоса онлайн.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. 18 сентября стало известно, что свой голос за кандидата в депутаты отдал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сделал это онлайн.

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Источник — lenta.ru
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