Раскрыты подробности конфликта россиянина с убитой им под Воронежем семьей

18.09.2021 | 13:21

У россиянина Виктора Мирского, подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и расправе над женщиной и двумя детьми, был конфликт с убитой семьей из-за коровы. Подробности раскрыл осведомленный источник в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, изначально Мирской поддерживал хорошие отношения с семьей фермеров. «Он часто помогал им по хозяйству, работал в огороде и занимался заготовкой кормов. Кроме того, он даже продал им в рассрочку участок и дал в пользование корову», — сообщил источник.

Однако по неизвестным причинам фермеры решили забить корову и продать мясо. В семье начали утверждать, что Мирской якобы продал им скот, а не сдал в аренду. При этом деньги за корову знакомые вернуть отказались, что разозлило мужчину. Он в результате решил отомстить. Мирской пытался вернуть средства через суд, но ему не удалось.

«Кроме того, на ситуацию наложились личные проблемы: у мужчины умерла мать, а вскоре от него ушла жена», — добавил источник.

По версии следствия, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.