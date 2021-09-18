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В стране и мире

Предсказан уровень заболеваемости COVID-19 в России осенью

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Уровень заболеваемости коронавирусом в России осенью, вероятно, будет ниже, чем в 2020 году, хотя и может оказаться весьма сильным. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, значительная часть россиян уже выработала иммунитет к COVID-19 благодаря прививкам, однако в большей степени коллективная защита в стране формируется естественным путем. «Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку», — предсказал Тимаков.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в России выявили 20 329 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал рекордным с 22 августа. Днем ранее, 16 сентября, медики зафиксировали 19 905 новых случаев инфицирования.

17 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число получивших обе дозы вакцины от коронавируса россиян — 41 миллион. Один компонент препарата от инфекции был введен 47,5 миллиона граждан.

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Источник — lenta.ru
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