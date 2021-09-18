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В стране и мире

Мошенники вернулись к проверенной схеме обмана россиян

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Мошенники начали массово создавать сайты-клоны торговых сетей, вернувшись к проверенной схеме обмана. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В сентябре в сети появились страницы, копирующие сайты 15 брендов, включая «Красное и белое», «Дикси» и Wildberries. Все эти сайты построены по единому шаблону и содержат опрос якобы от имени компании и «денежную лотерею». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что мошенники вернулись к этому «сезонному» способу обмана пользователей. Злоумышленники пользуются тем, что осенью ретейлеры проводят свои стимулирующие кампании.

Одним из маркеров мошеннического сайта является требование посетителям разослать ссылку своим знакомым. После распространения ссылки жертве могут предложить ввести данные банковской карты для получения приза, а затем — код из СМС-сообщения. Таким способом преступники могут получить доступ к личному кабинету онлайн-банка пользователя.

С начала всплеска активности мошенников были обнаружены сотни подобных сайтов в разных доменных зонах. Срок жизни каждого из них эксперты оценивают в две-три недели.

Ранее сообщалось, что в сети появились десятки фейковых сайтов, связывающих себя с московскими энергетическими компаниями. Предполагается, что мошенники придумали новый способ обмана, чтобы запустить эти домены с началом отопительного сезона, рассказал ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков. Он отметил, что ни один из сайтов пока не продвигается в поисковой выдаче, однако готовящаяся фишинговая кампания может стартовать в отопительный сезон.

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Источник — lenta.ru
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