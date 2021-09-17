Россиянка умерла на избирательном участке

17.09.2021 | 09:54

В Новосибирске на избирательном участке в школе №41 умерла женщина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областную станцию скорой помощи.

По информации агентства, 71-летняя россиянка пришла на выборы и ей стало плохо с сердцем.

«Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — рассказала главный врач региональной станции скорой помощи Ирина Большакова.

Врачи констатировали внезапную остановку сердца.

В России проходят трехдневные выборы в Государственную Думу, которые стартовали в пятницу, 17 сентября, и завершатся в воскресенье, 19 сентября. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись на Чукотке и Камчатке. Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3812 кандидатов.