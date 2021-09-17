В стране и мире

Россиянка умерла на избирательном участке

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В Новосибирске на избирательном участке в школе №41 умерла женщина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областную станцию скорой помощи.

По информации агентства, 71-летняя россиянка пришла на выборы и ей стало плохо с сердцем.

«Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — рассказала главный врач региональной станции скорой помощи Ирина Большакова.

Врачи констатировали внезапную остановку сердца.

В России проходят трехдневные выборы в Государственную Думу, которые стартовали в пятницу, 17 сентября, и завершатся в воскресенье, 19 сентября. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись на Чукотке и Камчатке. Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3812 кандидатов.

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Источник — lenta.ru
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Д-р Шаффхаузен||

Хоть успела отдать голос за стабильность то?

Гость||

Сегодня таких в 7.45 у участков толпы стояли. И все как один радовались, что по 10 тыс дали и есть за кого голоса отдать. Не надо никаких вбросов, пенсионеры единогласно за

Имя: Гость
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