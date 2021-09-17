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Правительство определило выходные россиян в 2022 году

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Правительство России определило выходные россиян в 2022 году и опубликовало в официальном Telegram-канале график переносов выходных дней.

Так, выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, соответственно, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней.

Майские праздники в 2022 году ожидают россиян с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть по четыре дня в каждый временной интервал.

В феврале предполагается выходной 23 числа в честь Дня защитника Отечества, он выпадает на среду, а 5 марта, суббота, переносится на понедельник 7 марта, таким образом, трудящиеся в честь Международного женского дня получат выходные с 6 по 8 число. Также нерабочими останутся периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин дал советы российским путешественникам по выгодному бронированию туров на новогодние праздники. По словам эксперта, снизить расходы на отдых можно двумя способами: заранее оплатить проживание или приобрести горящую путевку.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин дал советы российским путешественникам
а это тут к чему?

Имя: Гость
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