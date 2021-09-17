Полиция подтвердила задержание подозреваемого в убийстве и нападении на МВД

17.09.2021 | 14:40

Подозреваемый в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках был задержан на подъезде к селу Студенок Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Сотрудник ДПС и оперативник уголовного розыска заметили автомобиль подозреваемого. Он оказал вооруженное сопротивление. Полицейским пришлось применить табельное оружие, в результате чего мужчина получил ранение. Правоохранители оказали ему первую помощь на месте.

По данным МВД, задержанный — 52-летний житель Каменского района Воронежской области.

Виктор М. на машине съехал с трассы на полевую дорогу, когда его заметили гаишники, добавляет РЕН ТВ. Мужчина ранен в голову, скорая помощь увезла его в больницу.

Ранее 17 сентября сообщалось о поимке подозреваемого. По данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.