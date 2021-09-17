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Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках заминировал свой дом

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Дом 54-летнего жителя воронежского села Волчанское, подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках, оказался заминирован, туда были вызваны взрывотехники. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Оперативники поздним вечером 16 сентября установили личность подозреваемого и пришли к нему домой, но во время обыска обнаружили, что часть комнат заминирована. Бойцы спецназа проверили две комнаты из пяти, но затем вызвали взрывотехников. Там были газовый баллон с подведенными проводами и детонаторы.

У мужчины имеются два официально зарегистрированных ружья: нарезное и гладкоствольное. Военное обмундирование, в котором он совершил нападение на отдел полиции в Лисках, и страйкбольную гранату, переделанную для подрыва двери в ОВД, были им куплены в 2020 году в Красноярске.

В настоящее время преступника все еще ищут.

По предварительным данным Следственного комитета России (СКР), ранним утром 16 сентября местный житель убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (возрастом 19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал к зданию местного ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

После этого преступник скрылся на своем автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляжную форму и разгрузку (возможно, с бронепластинами), а также вооружен огнестрельным оружием.

Ориентировки на подозреваемого воронежское управление МВД разослало в подразделения полиции других регионов.

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Источник — lenta.ru
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