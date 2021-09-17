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Пережившая кораблекрушение женщина четыре дня кормила грудью детей и умерла

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Пережившая кораблекрушение туристка с двумя детьми выживала четыре дня в открытом море и умерла. Об этом пишет Independent.

Происшествие случилось 3 сентября, однако обо всех подробностях стало известно только сейчас. Восемь пассажиров, в том числе Мэрили Чакон (Mariely Chacon) и ее семья (двое детей и муж) отправились в круиз из порта Игерота в Венесуэле на необитаемый остров в Карибском море Ла-Тортуга. В пути на судно обрушилась огромная волна, расколов его пополам — выжившая Чакон с малышами оказалась в 70 милях от берега в открытом море.

Чтобы спасти жизнь детям, женщина стала кормить их грудью. Как отмечает издание, ради выживания Чакон попыталась пить свою мочу, однако все же погибла от обезвоживания и теплового удара. Спустя четыре дня шестилетнего мальчика и двухлетнюю девочку обнаружили в спасательной шлюпке — они были рядом с телом мертвой матери. Пострадавших эвакуировали в больницу столицы Венесуэлы Каракас.

Еще одной выжившей оказалась няня семьи, 25-летняя Вероника Мартинес (Veronica Martinez) — ее нашли в пустом холодильнике. Девушку госпитализировали с сильнейшим обезвоживанием и посттравматическим стрессовым расстройством. Поиск отца детей Ремиса Кламбора (Remis Clambor), еще троих пассажиров и одного члена экипажа продолжается до сих пор, они объявлены пропавшими без вести.

Ранее в августе один из пассажиров вертолета Ми-8, затонувшего в Курильском озере на Камчатке при неудачной попытке приземления, рассказал о том, как ему удалось выжить после крушения. Мужчина вспомнил, что вертолет начал снижение, которое «в конце концов кончилось ударом о воду». По его словам, выплыть удалось ровно половине пассажиров — восьми людям.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

вертолет начал снижение, которое «в конце концов кончилось ударом о воду
Это потому что летать никто не умеет

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