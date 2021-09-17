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Голикова раскрыла число трудящихся в «красной зоне» медработников

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Около 280 тысяч медицинских работников трудятся в «красной зоне» ковидных госпиталей. Такие данные раскрыла вице-премьер России Татьяна Голикова во время открытия памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Ее слова передает РИА Новости.

«По сей день, несмотря на то что мы вроде бы научились лечить этот страшный недуг, 280 тысяч наших медицинских работников трудятся на передовой в "красной зоне". К сожалению, кого-то из них не стало, потому что они были на боевом посту», — отметила вице-премьер.

Она добавила, что Сеченовский университет для установления памятника был выбран из-за того, что это первый медицинский вуз, куда приходят молодые люди на дни открытых дверей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число привитых от COVID-19 людей в России. По его словам, на данный момент в стране около 41 миллиона человек сделали прививку двумя компонентами препарата от коронавируса.

В России 17 сентября впервые с 22 августа выявили 19 905 новых случаев коронавируса.

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Источник — lenta.ru
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