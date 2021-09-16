В России 16 детей госпитализировали после отравления неизвестным веществом

16.09.2021 | 14:34

В Махачкале 16 детей госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом, трое из них в реанимации. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки, передает ТАСС.

По данным ведомства, несовершеннолетние были доставлены в больницу после распыления неизвестного вещества в школе группой старшеклассников. Всего пострадали 24 школьника.

Как сообщает РИА Новости, из школы эвакуировали всех детей, уроки второй смены отменили.

Позже в мэрии города сообщили, что после отравления госпитализированы 19 человек.

Ранее в Севастополе пятеро школьников в возрасте 11-12 лет отравились жевательным табаком и попали в больницу. Одному из мальчиков стало плохо - он почувствовал слабость и головокружение. Остальных несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение для профилактического осмотра.

Массовое отравление школьников также произошло в Нижнем Новгороде. С признаками пищевого отравления и повышенной температурой в больницы обратились 24 человека.