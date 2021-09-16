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Ребенок россиян-антипрививочников впал в кому из-за столбняка

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В Свердловской области пятилетний ребенок россиян-антипрививочников заболел столбняком и впал в кому. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заражение столбняком произошло из-за травмы колена: ранее россиянин упал с велосипеда. Родители не обращались в больницу две недели, и позже ребенку стало хуже. Его отвезли в стационар, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

«Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям», - заявили в Роспотребнадзоре. Уточняется, что это первый за 17 лет случай столбняка в регионе.

Спасти ребенка удалось, однако после болезни у него появились «серьезные неврологические отклонения».

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев перечислил необходимые каждому россиянину прививки. Среди них прививка от вирусного гепатита B и кори. Также он отметил, что каждые десять лет необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Так родные мои. Если вы не знаете, то прививки от стобняка в РФ давно нет. Хотелось бы её сделать, но увы! В роддоме делают лошадиную, производство человеческой ликвидировано. (

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Так родные мои. Если вы не знаете, то прививки от столбняка в РФ давно нет.

> Хотелось бы её сделать, но увы! В роддоме делают лошадиную, производство человеческой ликвидировано.

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В том-то и дело...

Гость||

Сколько эти коленки травмировали ...несчитанное количество и как с гуся вода , ничего никогда не было . Не кого не призываю ,но дело каждого , лично с детства нет никаких прививок ,кроме оспы и пока бог миловал ,все болячки обошли стороной ,хотя играли все вместе даже с теми ,кто корью болел . Просто каждая прививка ослабляет иммунитет . Везде есть свои плюсы и минусы . Прививка от чего то конечно защищает ,но и иммунитет ослабляет . Так что решать все самим надо

Гость||

Наверное шипко верующие были?

Гость||

А вы заметили, как пандемия научила всех рассуждать о пользе и не пользе прививок? Каждый теперь как после 6 лет меда, ординатуры и парочки научных трудов

Гость||

Если что, то прививка проводится детям впервые в плановом порядке проводится с 2-х месячного возраста, затем в 4 и 6 месяцев. "Бог" мог про это подзабыть.

Гость||

Ключевое слово ,,Антипрививочники ,,.

Имя: Гость
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