Сетевое издание|18+|Четверг|16 сен 2021|11:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Раскрыт мотив нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках

Печать

Мужчина совершил вооруженное нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области из мести на почве бытового конфликта. Мотив преступления раскрыл «Коммерсантъ».

По информации издания, напавший является уроженцем Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии. У мужчины произошел конфликт с женщиной из Каменского района, в нем же приняли участие сотрудники из лискинского отдела полиции. Злоумышленник совершил нападение на ОВД, затем застрелил женщину и ее старшего сына, а позже задушил ее младшего ребенка.

Подозреваемый и погибшие были соседями, сообщает РИА «Воронеж». Мужчина обратился в полицию в связи с конфликтом, но правоохранители не смогли ему помочь с решением проблемы.

Тела троих погибших найдены в селе Волочанское Каменского района, уточняет Baza.

Полиция ведет розыск преступника, скрывшегося на автомобиле «Нива». Он вооружен и особо опасен.

В 5:30 16 сентября в городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Через некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство. Ранен один сотрудник полиции.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вот до чего довели человека! А если б сразу отреагировали и разрешили бы конфликт соседей, гляди ж не было б беды. Жаль невинных детей.

Гость||

Гость писал(a):

. Жаль невинных детей.
Наоборот, наверное виновный сын то

Гость||

Почему правоохранители не отреагировали? Это их вина. Они не помогли в конфликте, хотя он обратился к ним.

Гость||

Гость писал(a):

Наоборот, наверное виновный сын то
Гость писал(a):
Наоборот, наверное виновный сын то
Злоумышленник совершил нападение на ОВД, затем застрелил женщину и ее старшего сына, а позже задушил ее младшего ребенка.

Дети то маленькие

Дмитрий Н. Мотовилов||

Повсеместно плюют на все обращения граждан, кроме случаев убийства.

Гость||

Зачем нам полиция,если Мотив преступления раскрыл «Коммерсантъ».

Гость||

Власти неинтересны проблемы простых людей,вот если бы они там Солнцеликого хаяли,или похвалу блоггеру воздавали,тогда да,пощады не жди.А так по фигу,главное грамотно составить рапорт.

Гость||

проблемы негров не волнуют шерифа

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте