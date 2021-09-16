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В стране и мире

Попова назвала процент заболевших «дельта»-штаммом в России

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В России «дельта»-штаммом COVID-19 заражены 95 процентов больных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

Ранее она заявила, что двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты более 39 миллионов россиян. Еще семь миллионов человек переболели COVID-19, добавила Попова.

По ее словам, через несколько месяцев более половины взрослого населения будет привита от коронавируса.

Также глава Роспотребнадзора предупредила, что необходимо опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. Единственный способ избежать этого - вакцинироваться.

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Источник — lenta.ru
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