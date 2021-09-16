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Неизвестный в военной форме напал на полицейский участок в российском городе

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Неизвестный в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, совершил нападение на полицейский участок в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Лиски. Мужчина подъехал к зданию ОМВД в российском городе и открыл огонь. Через некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб. При этом информация о пострадавших разнится. По одним данным, в результате нападения пострадал дежурный постовой в входе в отдел полиции, по другим данным — пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.

В свою очередь Telegram-канал Life Shot сообщает, что напавший открыл стрельбу по людям и устроил два взрыва в помещении, в результате пострадал один человек. Неизвестный скрылся с места преступления.

Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.

15 сентября двое 23-летних наркоторговцев напали с ножами на сотрудников полиции в подъезде жилого дома в Кургане, а затем сбежали. Молодые люди делали «закладки» с наркотиками в подъезде одного из жилых домов. Их попытались поймать с поличным сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

не любят в народе у нас сотрудников отранов мнутренних дел ой как не любят

Гость||

Началось?

Гость||

Странное какое то нападение , бросил гранату в дежурку и уехал. А где преследование ? В советские времена такого не было , да даже в 90-е.

Гость||

За какое кидалово полицейских шуганули?

С серьёзными людьми надо соблюдать договорённости.

Как то совсем не верится в честь исполняющих долг. Будет наука как всех за терпил и лохов держать

Имя: Гость
Комментарий:

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