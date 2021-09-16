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Напавший на отдел полиции в Лисках убил женщину и двоих детей

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Мужчина, напавший на отдел полиции в Лисках, причастен к тройному убийству. Об этом сообщает издание Baza.

Преступник из Лисок приехал в село Каменка и там убил женщину и двоих детей. Погибшие из семьи Ибрагимовых, уточняет Telegram-канал Mash. По предварительным данным, мужчина совершил убийство из-за бытового конфликта.

Его все еще разыскивает полиция.

Ранее 16 сентября МВД подтвердило факт нападения неизвестного на отдел полиции. В 5:30 утра мужчина в военном обмундировании проник на территорию и ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле.

Сообщалось, что вооруженный автоматом преступник открыл огонь и привел в действие взрывное устройство.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

сейчас всех глухарей на него спишут

Гость||

И не только

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