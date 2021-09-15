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Задержан руководитель газовой компании после взрыва в Ногинске

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В Московской области задержан генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в ведомстве.

По версии следствия, руководитель фирмы не организовал необходимое техническое обслуживание газового оборудования и не выявил его неисправность. Взрыв бытового газа произошел из-за утечки в одной из квартир.

«Ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку», - заявили следователи.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска произошел 8 сентября, погибли 8 человек, еще 20 пострадали. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, основная версия произошедшего - утечка газа. По данным ТАСС, авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Люди мрут опасность есть а власть все раздумывает как же поступить?

Гость||

Отопление надо раньше включать.

Имя: Гость
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