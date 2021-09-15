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Россиян научили избавляться от оформленного на них чужого кредита

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Эксперты научили россиян, что следует предпринять, если мошенники оформили на них кредит, сообщают «Известия».

Юрист Анна Попова отметила, что в первую очередь необходимо проверить наличие паспорта при себе. Если документ утерян, то специалист призвала оперативно обратиться в полицию, а после этого подать в правоохранительные органы заявление о мошенничестве.

Чтобы избавиться от чужого кредита, также следует доказать недействительность подписи в договоре. Это действие актуально в том случае, если потерпевший получил уведомление от банка или МФО (микрофинансовой организации). Именно через эти организации нужно добиваться недействительности кредитного договора из-за фальшивости подписи заемщика.

Аналогичный порядок действий нужно предпринять и при получении судебного решения, добавил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев. Пострадавшему от мошенников необходимо ознакомиться с материалами дела в суде, чтобы установить, на каком основании выдали кредит.

«Далее, после иска, проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признает договор недействительным», - заключил он. После этого могут отменить все ранее принятые судебные акты.

Ранее сообщалось, что мошенники в России получат возможность легально брать кредиты. Они начнут получать займы, даже несмотря на плохую кредитную историю.

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Источник — lenta.ru
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