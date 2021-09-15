Пособия на детей начнут считать по-новому

15.09.2021 | 14:08

Министерство труда и социальной защиты России изменит правила назначения пособий для семей с детьми. Информация об этом опубликована в Instagram министерства.

Изменения затронут пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет и пособия одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Оба пособия начисляются по принципу нуждаемости, то есть родителям с низким доходом. В ведомстве напомнили, что часто причиной отсутствия дохода является беременность. Будущей матери особенно сложно найти работу, когда она тяжело переносит свое положение. Теперь беременность будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка — от момента постановки на учет до родов. Министерство внесет соответствующие изменения в законодательство до конца 2021 года, чтобы начать считать пособия по-новому.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для семей с низким доходом ввел президент России Владимир Путин в 2020 году. В зависимости от доходов семьи, размер пособия на ребенка составит 50-100 процентов от регионального прожиточного минимума.

В середине августа в России начались единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей. Оформить выплату можно на портале госуслуг до конца октября. На помощь школьникам правительство потратит примерно 170 миллиардов рублей.