В стране и мире

Названы первые победители лотереи для привившихся от COVID-19 россиян

Печать

Первые 500 победителей лотереи для вакцинированных от коронавируса россиян названы. Об этом сообщает «Российская газета».

Первые результаты розыгрыша можно узнать на сайте «Бонус за здоровье» - для этого необходимо ввести свой номер сертификата о вакцинации. Кроме того, информация о выигрыше также будет доступна на портале госуслуг в личном кабинете.

Чтобы получить приз, нужно ввести в личном кабинете данные банковской карты «Мир» - на нее будут зачислены средства в течение шести месяцев.

Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 года - его проводит правительство России. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 рублей среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи.

Ранее в Подмосковье среди привившихся от коронавируса разыграли квартиру площадью 74,9 квадратных метра в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове. Победителя объявили 27 июня 2021 года.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Это дно, просто нет слов

Гость||

Тупые туземзы ваксеры продались за бусы.

Гость||

Позорище ваксерам!

Гость||

С государством в азартные игры играть, как против ветра ссать.

Увольте-с.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте