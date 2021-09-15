Названы первые победители лотереи для привившихся от COVID-19 россиян

15.09.2021 | 11:44

Первые 500 победителей лотереи для вакцинированных от коронавируса россиян названы. Об этом сообщает «Российская газета».

Первые результаты розыгрыша можно узнать на сайте «Бонус за здоровье» - для этого необходимо ввести свой номер сертификата о вакцинации. Кроме того, информация о выигрыше также будет доступна на портале госуслуг в личном кабинете.

Чтобы получить приз, нужно ввести в личном кабинете данные банковской карты «Мир» - на нее будут зачислены средства в течение шести месяцев.

Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 года - его проводит правительство России. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 рублей среди россиян старше 18 лет, которые закончили полный курс вакцинации до момента проведения лотереи.

Ранее в Подмосковье среди привившихся от коронавируса разыграли квартиру площадью 74,9 квадратных метра в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове. Победителя объявили 27 июня 2021 года.