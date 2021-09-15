В стране и мире

Названа предварительная версия отравления арбузом двух москвичек

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Дезинсекторы могли смешать слишком ядовитый раствор для дезинфекции магазина «Магнит» на улице Совхозной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их данным, предварительная версия, названная следствием, заключается в том, что раствор для санитарной обработки мог быть изготовлен в неправильных пропорциях. Из-за этого на арбузы попало много ядовитых веществ, что вызвало отравление, приведшее к гибели двух человек.

При этом ранее генеральный директор фирмы «Климовск Дез», которая проводила санитарную обработку в магазинах сети «Магнит», отметил, что его сотрудник проводил дезинсекцию в соответствии со всеми правилами безопасности и без нарушений.

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.

13 сентября задержали 39-летнего сотрудника «Климовск Дез», который занимался санитарной обработкой торгового зала «Магнита». Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как зовут задержанного? Али? Форхат?

Гость||

Нашли крайнего стрелочника! Производитель арбузов не виноват, Магнит не виноват, Климовск Дез не виноват, виноват теперь будет Форхат. Жалко. И семья погублена, и правды не найдешь

Гость||

Ну нагородили с три короба.Логики никакой вообще от слова совсем.Лепят отмазки горбатого,кто во что горазд.

Гость||

Арбуз не мыли и ели с кожурой?

Имя: Гость
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