Названа предварительная версия отравления арбузом двух москвичек

15.09.2021 | 11:39

Дезинсекторы могли смешать слишком ядовитый раствор для дезинфекции магазина «Магнит» на улице Совхозной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их данным, предварительная версия, названная следствием, заключается в том, что раствор для санитарной обработки мог быть изготовлен в неправильных пропорциях. Из-за этого на арбузы попало много ядовитых веществ, что вызвало отравление, приведшее к гибели двух человек.

При этом ранее генеральный директор фирмы «Климовск Дез», которая проводила санитарную обработку в магазинах сети «Магнит», отметил, что его сотрудник проводил дезинсекцию в соответствии со всеми правилами безопасности и без нарушений.

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.

13 сентября задержали 39-летнего сотрудника «Климовск Дез», который занимался санитарной обработкой торгового зала «Магнита». Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.