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Нашумевшее убийство почти 1500 дельфинов оказалось бесполезным

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Крупнейшая охота на дельфинов в истории Фарерских островов произошла в воскресенье, 12 сентября, — были убиты 1428 особей атлантического белобокого дельфина. Об этом сообщает The Washington Post.

Охотники загнали стаю дельфинов в фьорд с помощью скоростных катеров и гидроциклов. Загнанные на мелководье млекопитающие были убиты. Охотники ошиблись с расчетами и думали, что в стае всего лишь 200 дельфинов. В итоге погибли почти полторы тысячи особей. Как рассказали местные, смерть дельфинов оказалась бесполезной — охотники получили слишком много мяса и теперь не знают, что с ним делать.

«На этой охоте получено больше мяса дельфинов, чем кто-либо захочет забрать, поэтому дельфинов предлагают другим районам в надежде, что им не придется их сбрасывать», — рассказали жители, комментируя нашумевшую ситуацию.

Согласно данным некоммерческой организации Sea Shepherd, у многих участников охоты не было лицензии, которая требуется на Фарерских островах. Также никто не выдавал официального разрешения на охоту в данном районе острова. Сообщается, что разрешение выдал начальник совершенного другого района, у которого не было на это полномочий.

Охота на белобоких дельфинов на острове разрешена законом. Многие жители считают мясо китов и дельфинов важной частью своей культуры питания и истории, начиная с того момента, когда они впервые заселили отдаленные острова, хотя даже те, кто защищает эту практику, опасаются, что масштаб охоты в этом году привлечет нежелательное внимание.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Господи какой ужас!Сгубить такую красоту!

Гость||

Ну, рыбы больше останется, это так и бывает.

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