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Король Нидерландов остался без золотой кареты

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Король Нидерландов Виллем-Александр остался без золотой кареты из-за общественных споров. Об этом сообщает местный портал Duic.

По информации издания, глава европейской страны не совершил поездку на карете к парламенту в Гааге, где он должен был огласить государственный бюджет. Отмечается, что эта традиция соблюдается ежегодно в День Принца, в третий вторник сентября.

Известно, что транспортное средство поместили в музей Амстердама в 2020 году из-за разразившихся среди местных жителей споров. Активисты движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») захотели уничтожить карету из-за изображенного на ней панно «Поклонение колоний», на котором темнокожие подданные на коленях преподносят дары белой госпоже, символизирующей Голландию.

После инцидента королевская семья заявила, что исторический памятник будет находиться в музее на реставрации до сентября 2021 года. В конечном счете Виллем-Александр сообщил подданным, что он отказывается следовать этой традиции. Теперь карету отправят по музеям страны, чтобы голландцы сами определили ее дальнейшую судьбу.

В январе стало известно, что в Нидерландах придумали гендерно-нейтральные карты без валетов, королей и королев. По мнению Инди Меллинк, которая изобрела концепцию такой колоды, игра создает неравенство, так как в ней король ценнее, чем королева. За месяц ей удалось реализовать 1500 колод.

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Источник — lenta.ru
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