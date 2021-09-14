В России предложили ограничить использование средств связи во время ЧП

14.09.2021 | 16:25

В России предложили разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных происшествий (ЧП). Согласно новой инициативе, приоритет в использовании сетей будут отдавать силовым ведомствам и спецслужбам. Проект, который предложили в Минцифры, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, ограничение на использование средств связи и сетей будет действовать в чрезвычайных ситуациях как природного, так и техногенного характера. В случае дальнейшего одобрения инициатива вступит в силу с марта 2022 года, она будет действовать шесть лет.

В Минцифры также предложили определить порядок приоритетного использования средств связи. Проект предполагает, что приоритет будет закреплен за Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюстом и Росгвардией. В этот список также вошли координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Представители ведомства добавили, что описанные решения принимаются «на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры подразделения, разбирающиеся в интернет-праве.