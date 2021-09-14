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В стране и мире

В России подписали приказ о правилах работы вытрезвителей

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Минздрав, Минтруд и МВД подписали совместный приказ о работе вытрезвителей, в которых будет оказываться помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно документу, россияне, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. При этом человека должны отпустить домой после естественного вытрезвления и личного отказа от содержания в вытрезвителе. Отправить его из учреждения ночью нельзя.

Если в вытрезвитель доставили несовершеннолетнего, человека с травмами или без документов, о них сотрудники вытрезвителя должны уведомить полицию.

Среди видов помощи, которая будет оказываться пациентам, - обеспечение естественного выздоровления, содействие им в передвижении и ориентации в окружающей обстановке и санитарная обработка. Они также получат спальное место, временную одежду и обувь.

В вытрезвителях также планируется организовать медицинский кабинет, в штате могут находиться до шести врачей. Тех, кто будет попадать в такое учреждение с опьянением, будет осматривать медик, который должен измерить пульс, частоту дыхания, давление.

Вытрезвители были ликвидированы в России в 2011 году во время реформы МВД. Работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей 29 декабря 2020 года. Согласно документу, полицейские могут доставлять пьяных граждан в специальные учреждения, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

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Источник — lenta.ru
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