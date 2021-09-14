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В стране и мире

Ученые решили заселить Сибирь мамонтами для борьбы с глобальным потеплением

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Международная команда ученых и предпринимателей объявила о создании компании Colossal по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Вымершими животными планируется в будущем заселить Восточную Сибирь. Об этом сообщает The New York Times.

Возрождение мамонтов, по мнению ученых, необходимо для борьбы с глобальным потеплением. В доисторические времена крупные животные утаптывали и уплотняли толстые слои снега, что предотвращало проникновение в почву экстремального холода, однако сейчас этого не происходит.

«Этот факт в сочетании со значительно более теплым летом ускоряет таяние вечной мерзлоты и высвобождение парниковых газов, которые удерживались в течение тысячелетий», — отмечается на странице проекта биолога из Гарвардской медицинской школы Джорджа Черча.

Ученые планируют редактировать ДНК слонов, добавляя туда гены мамонтов, отвечающие за формирование шерстяного покрова и подкожного жира. Исследователи рассчитывают в течение 20 лет заселить мамонтами плейстоценовый парк в Якутии, которым занимаются российские палеоэкологи Сергей и Никита Зимовы.

На реализацию проекта планируется потратить 15 миллионов долларов.

Ранее российские ученые обнаружили на Ямале хорошо сохранившиеся останки мамонта. По словам ученых, участившиеся в последнее время случаи находок древних животных говорят о негативном влиянии климата. Это может свидетельствовать о том, что останки животных в буквальном смысле «вытаивают» из когда-то мерзлого грунта.

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Источник — lenta.ru
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