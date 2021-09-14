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В стране и мире

У половины россиян не оказалось сбережений

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Только у 45 процентов россиян есть накопления, из них 15 процентов откладывают деньги регулярно. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24», передает ТАСС.

Около 80 процентов опрошенных заявили, что имеющихся сбережений им хватит на три месяца. Оказалось, что в среднем россияне откладывают 150-200 тысяч рублей (около 10-20 процентов от дохода).

Около двух процентов респондентов признались, что могут откладывать всю зарплату, поскольку живут на доход супруга или супруги. Каждый пятый никогда не делал сбережений, 30 процентов стараются делать накопления время от времени, когда есть возможность, но из них 60 процентов сказали, что им мешает откладывать нехватка денег до зарплаты.

30 процентам россиян сбережения нужны на покупку дорогостоящих товаров, 15 процентов копят на квартиру или на другую недвижимость, по 10 процентов - на образование детей и «на старость», 20 процентов формируют «подушку безопасности».

Эксперты отмечают, что минимальная финансовая «подушка безопасности» должна составлять от шести до 12 месячных окладов. Однако имеют такую «страховку» не более 10-20 процентов россиян. Для ее формирования нужно в течение полугода-года откладывать до 15-20 процентов своего ежемесячного дохода, заявили эксперты.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала доходы россиян в переводе на картошку. В первой половине 2021 года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1232 килограмма картофеля. Это означает, что с января по май россияне смогли позволить себе на 447 килограммов картофеля, или на 26,6 процента, меньше, чем годом ранее.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Все сбережения ушли на прокорм силовиков и на оплату жкх

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