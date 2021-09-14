Путин заявил о необходимости уйти на самоизоляцию в связи с COVID-19 в окружении

14.09.2021 | 12:24

Президент России Владимир Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что в связи с этим глава государства в режиме видеоконференции примет участие в запланированных на текущей неделе в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Среди них сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также заседание Совета глав государств-членов ШОС и совместное заседание лидеров стран-участниц ОДКБ и ШОС.

Днем ранее, 13 сентября, Путин не исключил, что может уйти на карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19 в своем окружении. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что президент, говоря об этом, выразился образно, и никаких изменений в его графике из-за ситуации с коронавирусом на тот момент запланировано не было.