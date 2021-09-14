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В стране и мире

Путин заявил о необходимости уйти на самоизоляцию в связи с COVID-19 в окружении

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Президент России Владимир Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает официальный сайт Кремля.

Отмечается, что в связи с этим глава государства в режиме видеоконференции примет участие в запланированных на текущей неделе в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Среди них сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также заседание Совета глав государств-членов ШОС и совместное заседание лидеров стран-участниц ОДКБ и ШОС.

Днем ранее, 13 сентября, Путин не исключил, что может уйти на карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19 в своем окружении. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что президент, говоря об этом, выразился образно, и никаких изменений в его графике из-за ситуации с коронавирусом на тот момент запланировано не было.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Так они же все там привитые, как так

Гость||

Путин заявлял, что он привился. И боится заболеть?

Гость||

Напомним, Путин весной сообщал, что привился от ковида. Тем не менее перед встречей с ним людей проверяют на наличие коронавируса, и они, как сообщали СМИ, проводят две недели в изоляции.

В соцсетях люди по-разному восприняли новость об уходе (или образном уходе) президента России в самоизоляцию. Многие удивлены, потому что Путин неоднократно говорил и об «одной из лучших в мире вакцин», имея в виду «Спутник V», которым он, по его словам, привился, и о победе над коронавирусом в России.

Но больше всего некоторых поразило известие о том, что все это время президент России на карантине не был.

Гость||

А может и лождемся?

Гость||

двойники заболели, а сам не выйдет из бункера, не дадут

Имя: Гость
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