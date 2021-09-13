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В стране и мире

Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом из «Магнита»

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Следственный комитет России задержал сотрудника компании по обеззараживанию помещений по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, стал 39-летний сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию помещения в магазине. Он доставлен к следователю.

Следствие считает приоритетной версию о нарушении правил при проведении химической обработки в торговом помещении. Сотрудники СКР допросили сотрудников компании, проводивших дезинсекцию продуктового магазина, изъята документация и образцы веществ, использовавшихся при процедуре.

Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия.

Ранее 13 сентября сообщалось, что в крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших после того, как они съели арбуз, купленный в «Магните», обнаружены следы смертельно ядовитого вещества - этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу - этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви.

В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование, и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что.то быстро

Гость||

нашли виноватого. Как всегда стрелочник. А директора Магнита, который сэкономил и не убрал товар во время дизинфекции? Это как вообще? На виде прям по полкам фигачит распылителем

Гость||

Конечно начальники не виноваты. Они только зп получают, а организация работ это не их задача!

Гость||

quote="penzainform.ru"]пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.Ну спасибо!! Опомнились!!!!

Гость||

А директор Магнита? Вообще ни при чем чтоли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших после того, как они съели арбуз, купленный в «Магните», обнаружены следы смертельно ядовитого вещества - этиленгликоля.
И как он попал в арбуз, да ещё в смертельной дозе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В сети магазинов «Магнит»
Кстати, собственником сети является зять Сергея Лаврова

Гость||

Ага, арбуз впитал отраву, а остальные продукты нет. Тогда должна была толпа народу отравиться

Гость||

Госпитализировано более десяти их соседей по дому, не все из них ели арбуз.

Гость||

Стесняюсь спросить, они арбуз с корками ели? Как моющее вещество попало внутрь арбуза? бред какой-то...

Имя: Гость
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