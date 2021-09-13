Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом из «Магнита»

13.09.2021 | 17:47

Следственный комитет России задержал сотрудника компании по обеззараживанию помещений по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, стал 39-летний сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию помещения в магазине. Он доставлен к следователю.

Следствие считает приоритетной версию о нарушении правил при проведении химической обработки в торговом помещении. Сотрудники СКР допросили сотрудников компании, проводивших дезинсекцию продуктового магазина, изъята документация и образцы веществ, использовавшихся при процедуре.

Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия.

Ранее 13 сентября сообщалось, что в крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших после того, как они съели арбуз, купленный в «Магните», обнаружены следы смертельно ядовитого вещества - этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу - этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви.

В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование, и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.