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В стране и мире

В Минздраве раскрыли главный признак зависимости от алкоголя

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Отрицание самого факта непреодолимой тяги к употреблению спиртного — главный признак зависимости от алкоголя. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, передает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Замглавы Минздрава рассказал, что на медицинском языке этот признак называют «анозогнозия». «Вы говорите с человеком, который курит долго, и вы понимаете по признакам, что он зависим. Вы спросите его: "А че ты куришь? Бросил бы?" - а он скажет: "Захочу - брошу"», - уточнил он. По словам эксперта, зависимые от алкоголя люди ответят похожим образом на соответствующий вопрос.

Салагай подчеркнул, что человек должен отдавать себе отчет о наличии и развитии у себя алкоголизма. «Нужно правильно себя слышать и правильно понимать, важно не бояться обратиться за помощью к специалистам», - заключил он.

Ранее научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина назвала профессии, которые могут привести к алкоголизму. По ее словам, зависимости от спиртного чаще подвержены люди, занимающиеся проверяющей или контрольной деятельностью, а также часто посещающие конференции. Кроме того, от пагубного пристрастия могут страдать мужчины, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Жизнь такая

Гость||

Сами с телевизора с детства пропагандируете алкоголь, во всех фильмах и сериалах, обязательно пью и типа так отдыхают расслабляются, а потом говорите алкоголизм. Лучше бы семейные ценности развивали и не внушали детям что надо жить только для себя и для удовольствия.

Имя: Гость
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