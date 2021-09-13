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В стране и мире

В крови отравившихся арбузом россиянок обнаружили смертельный яд

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В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, предположительно, от отравления арбузом, согласно результатам аутопсии, обнаружены следы смертельно ядовитого вещества - этиленгликоля.

По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу - этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Похожая ситуация случилась в 2018 году в Перу. Тогда девять человек в возрасте от 12 до 78 лет скончались после того, как поели на похоронах. Министерство здравоохранения страны обнаружило в образцах еды, которую подали на похоронах в Аякучо, ядовитые химикаты. Какие именно вещества это были, не уточняется.

В Испании острое отравление химикатами во время еды получил 17-летний британец Коллум Форстер. Подросток отдыхал в Испании вместе со своей семьей на испанском курорте. Спустя 10 минут после того, как семья вернулась с ужина в ресторане в отель, Коллум почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, где в его крови были обнаружены инсектициды - средства для уничтожения тараканов или муравьев.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что за дурацкие примеры в статье, не относящиеся к происшедшему?

Гость||

Они не мыли арбузы перед употреблением? Ели с кожурой? Да чтоб так отравиться, надо арбузы вымачивать в гликоле, или из шприца накачать

Гость||

Тараканов морят, не закрывая продукты. Самая безобразная торговая сеть.( ИМХО.)

Гость||

А вот вопрос. Для чего вызвали скорую? Почему в больнице только в крови уже мертвых людей нашли этиленглюколь - антидот существует! Гемодиализ почему сразу не сделали??? Медицина улетела в тартарары один вывод.

Имя: Гость
Комментарий:

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