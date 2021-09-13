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В стране и мире

Следы вещества для уничтожения насекомых нашли в арбузах из «Магнита»

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили следы вещества для уничтожения насекомых в арбузах из квартиры на Совхозной улице в Москве и из магазина «Магнит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно проведенной экспертизе, в арбузах нашли следы вещества, которое применяли для дезинсекции магазина.

Ранее сообщалось, что в крови погибшей 61-летней пенсионерки и ее внучки были найдены следы ядовитого вещества - этиленгликоля. Попадание этого вещества в организм могло привести к летальному исходу.

10 сентября медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Пенсионерка и девочка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших возросло до 11.

В сети «Магнит» рассказали, что проводят расследование. Сотрудники пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всех магазинов.

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Источник — lenta.ru
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