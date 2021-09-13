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В стране и мире

Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском

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Раскрыто число погибших при крушении самолета L-410, упавшего в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, число погибших возросло до четырех.

Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии. Однако, как сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, среди погибших оказались два члена экипажа и два пассажира. Еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.

Самолет L-410 уже обнаружили очевидцы. О падении L-410 сообщила одна из его пассажирок, женщина позвонила в 112, чтобы позвать на помощь, но связь с ней прервалась. К предполагаемому месту падения выехали спасатели. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Из самолета достали четырех человек, об их состоянии ничего не известно. Отмечается, что самолет заходил на повторную посадку и пропал с радаров.

По данным ТАСС, в качестве приоритетной версии причины случившегося в настоящее время рассматривают отказ двигателя или ошибку экипажа. Отмечается, что на месте аварийной посадки самолета был сильный туман. При этом в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы «Интерфаксу» рассказали, что в качестве приоритетной версии сейчас рассматривается отказ техники.

После жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. «По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении СК РФ. Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности, ход расследования поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК.

О жесткой посадке L-410 стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа.

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Источник — lenta.ru
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