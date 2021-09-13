Отцы смогут получить материнский капитал на детей от суррогатных матерей

13.09.2021 | 13:40

Отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получать материнский капитал. Об это «Известиям» сообщили в Минтруде.

Законопроект о поправках в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющий категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала, был разработан в связи с поручением зампреда правительства Татьяны Голиковой. Он поступит в правительство 29 сентября. До конца года его рассмотрят в Госдуме. При этом, сумма в 10,46 миллиардов рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022 год.

Отмечается, что в настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам - гражданкам России «в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве». Право мужчины же считается побочным от женского и может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.

Получать маткапитал смогут семьи, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью. Для оформления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР). отмечается, что в первую очередь документ направлен на защиту интересов детей.

В нынешнем году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата - 155 550 рублей. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.