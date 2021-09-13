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В стране и мире

Мишустин объяснил отмену обязательного техосмотра в России

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Отмена обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов освободит российских автовладельцев от излишней и порой неэффективной процедуры. Так смысл соответствующего законопроекта объяснил глава правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, кабмин поддержит указанную инициативу.

Ранее стало известно, что проект закона, о котором идет речь, внесут в Государственную Думу во вторник, 14 сентября. Документом предлагается «отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам», а также «определить обязанность» техосмотра для автомобилей и мотоциклов, если с момента их производства прошло больше четырех лет, для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замены основного компонента транспортного средства.

В пояснительной записке авторы законопроекта, ссылаясь на данные статистики, также назвали причины для отмены обязательного техосмотра. По их мнению, вероятность попадания в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, низкая - 1,1 и 0,7 процента соответственно. При этом из текста законопроекта следует, что владельцы транспортных средств «вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию».

Как заявлял первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, законопроект может быть принят в России до конца текущего года - в новом созыве после рассмотрения Госдумы.

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Источник — lenta.ru
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