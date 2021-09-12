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В стране и мире

Российским банкам запретили забирать алименты в счет долгов

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Верховный суд России запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. В разъяснении, которое приводит «Российская газета», указано, что алименты на счетах блокировать нельзя, а возможность снять их у человека должна быть в любое время, несмотря на долги.

«Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга», - констатировали в Верховном суде. В качестве примера в суде привели дело, в котором банк наложил арест на деньги, поступившие на счет должника. Средства не списали: их заморозили, однако, по решению Верховного суда, это недопустимо, поскольку алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забирать в уплату долга.

Ранее стало известно, что в России предложили расширить перечень доходов, из которых могут быть взысканы долги по алиментам. В частности, при принятии поправок продажа квартиры будет считаться доходом, с которого можно будет взыскать средства в пользу детей.

По данным Верховного суда, уважительными причинам для невыплаты алиментов считаются болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию и ошибка банка. При этом несогласие с размером алиментов не является уважительной причиной, а сумму выплат можно оспорить через суд.

Судебные приставы за 2020 год взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Всего за 11 месяцев прошлого года было взыскано 16,7 миллиарда рублей. Добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9 процента случаев от общего объема исполнительных производств.

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Источник — lenta.ru
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